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Водителям рассказали о полезной привычке, которая может спасти жизнь 

Профиль 1 час назад
Полезная привычка может спасти жизнь водителям
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Многие водители не обращают внимание на этот аспект во время управления автомобилем, однако при аварии он может спасти жизнь. Эксперты советуют сделать это простое правило обязательной привычкой, чтобы обезопасить себя во время экстренного торможения и ДТП.
Речь идет о правильной посадке в кресле, сообщает журнал «За рулем». Отмечается, что многие водители считают посадку с сильно откинутой спинкой более удобной или «спортивной», однако на практике мышцы от такой посадки быстро затекают, а тело не способно мгновенно среагировать на опасность. Дело в том, что при экстренном торможении водитель, находящийся в полулежачем состоянии, лишает себя нормального давления на педаль и не всегда успевает вовремя остановить автомобиль.
Для правильной и безопасной посадки нужно отрегулировать кресло так, чтобы при нажатии на тормоз нога оставалась слегка согнутой. Спинку кресла необходимо привести в положение, при котором обе лопатки спины касались бы ее, а вытянутая рука ложилась запястьем на верхнюю часть руля. После этого нужно отрегулировать зеркала заднего вида.
Сперва такая посадка может показаться непривычной и неудобной, но со временем водитель получит хорошее чувство автомобиля и отсутствие мышечных болей в спине и плечах.
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Бортжурнал , За рулем
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