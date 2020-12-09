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Автоэксперт прокомментировал ошибки водителей в зимний период 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Какие ошибки совершают автомобилисты зимой
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, какие ошибки совершают автомобилисты с приходом зимы.
По мнению эксперта, многие водители не учитывают разницу покрытия зимой, которое ведёт к разному поведению машины на дороге.
Автолюбители нередко забывают о разнице тормозного пути у машин на шипованных шинах и транспортных средств на фрикционных шинах (так называемых липучках).

«Машина на шипах может затормозить условно на 40 м дистанции, а машине на фрикционных шинах может понадобиться дополнительных метров 15, а то и 20», — отметил Кадаков.

Большие неприятности доставляет так называемый чёрный лед — совсем тонкая корочка льда, не позволяющая сработать шипованной резине.

«Аккуратнее разгоняемся, заранее тормозим, аккуратно поворачиваем и по возможности не делаем никаких резких движений. Зимняя скользкая дорога подразумевает очень аккуратное вождение без резких движений. Все летние привычки оставляем», — пояснил эксперт.

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Бортжурнал , Максим Кадаков , ТК "Звезда" , За рулем
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