Какие ошибки совершают автомобилисты зимой

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, какие ошибки совершают автомобилисты с приходом зимы.

По мнению эксперта, многие водители не учитывают разницу покрытия зимой, которое ведёт к разному поведению машины на дороге.

Автолюбители нередко забывают о разнице тормозного пути у машин на шипованных шинах и транспортных средств на фрикционных шинах (так называемых липучках).

«Машина на шипах может затормозить условно на 40 м дистанции, а машине на фрикционных шинах может понадобиться дополнительных метров 15, а то и 20», — отметил Кадаков.

Большие неприятности доставляет так называемый чёрный лед — совсем тонкая корочка льда, не позволяющая сработать шипованной резине.