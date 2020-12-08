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Могут ли лишить прав за обгон «паровозиком»? 

Car.ru 4 часа назад
Могут ли лишить прав за обгон «паровозиком»?
Фото: Twitter
Знакомая ситуация на трассе: впереди едет тихоходное ТС, а за ним вереницей тянется несколько авто. И вот, на участке, где обгон разрешен, несколько автомобилей один за другим идут на обгон тихохода, выстраиваясь т.н. "паровозиком". Есть ли тут нарушение? Давайте разбираться.
Если открыть ПДД и прочитать п. 11.2, то станет понятно, что обгон "паровозиком" правила запрещают. Необходимо дождаться, когда впереди идущий автомобиль закончит маневр, а уж потом ускоряться и идти на обгон самому.
Некоторые нечистые на руку инспекторы, чтобы получить взятку, пытаются убедить нарушителя, что за "паровозик" можно лишиться прав за выезд на полосу встречного движения. На самом деле это неправда. Максимум, который гаишник может взыскать с нарушителя правил обгона — это штраф.
Никакое лишение прав за такой проступок не предполагается.
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Бортжурнал , ГИБДД
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