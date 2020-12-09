Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Появились подробности о первом электрокаре Bentley 

Motor.ru и ещё 3 1 час назад
Появились подробности о первом электрокаре Bentley
Фото: © Bentley
Компания Bentley готовится вступить в сегмент «зеленых» автомобилей. По данным Autocar, пионером электрической линейки марки станет роскошный седан с «высокой посадкой», который дебютирует на ранее 2025 года.
Вслед за седаном производитель из Крю выпустит ряд других электрокаров в различных форм-факторах, а к 2030 году, согласно нынешнему плану, все модели Bentley станут полностью электрическими. Уже с 2026 года компания электрифицирует 100 процентов своих моделей: в производственной гамме останутся только «зеленые» машины и подключаемые гибриды.
Ожидается, что базой для первенца «батарейного» семейства Bentley станет электрическая платформа PPE, на которой в рамках проекта Artemis («Артемида») разрабатывает свой инновационный электромобиль Audi. В Bentley эту информацию пока не подтвердили.
Bentley EXP 100 GT
Как сообщает Autocar, электромобиль Bentley получит кузов типа седан и относительно высокий клиренс, обусловленный необходимостью расположить под полом объемный комплект батарей. Основные черты внешности новинка позаимствует у показанного летом прошлого года концепт-кара EXP 100 GT, однако вероятно, что для серийной версии кузов подретушируют в угоду аэродинамике.
По словам техдиректора Volkswagen Group Маттиаса Рабе, за седаном последует «семейство электрокаров», построенных на «совершенно новой платформе». В Bentley рассчитывают на то, что к 2025 году доступными станут аккумуляторы объемом от 110 до 120 киловатт-часов, благодаря которым более крупные автомобили смогут проезжать на одной зарядке до 500 километров.
До тех пор марка рассчитывает оснащать электрическими силовыми установками только небольшие и среднеразмерные модели, так что на запуске линейки не стоит ожидать появления крупного электрокара, сравнимого по габаритам с Continental GT или Flying Spur.
Видео дня. В каком случае придет штраф за использование телефона за рулем
Motor.ru: последние новости
Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены Kia отзывает 295 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания Kia отзывает 295 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания Объявлены характеристики нового кроссовера Genesis GV70 Объявлены характеристики нового кроссовера Genesis GV70
Комментарии
Бортжурнал , Audi , Bentley , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение