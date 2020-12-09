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Nissan освежил компактный паркетник Kicks 

Autorating.ru 8 часов назад
Nissan освежил компактный паркетник Kicks
Фото: Nissan
Североамериканский офис компании Nissan показал модернизированный компакт-кроссовер Kicks, который предлагается в США и Канаде. Статус бюджетного вседорожника сказался на уровне доработок, так что список изменений довольно скуп. Снаружи Киксу слегка подправили решётку радиатора, сделав её более массивной, заузили форму светодиодных фар и установили новый передний бампер.
Nissan
На приборной панели немного увеличился цветной дисплей на который выводится тахометр и показание бортового компьютера, обновлена медиа-система Nissan Connect, получившая беспроводное сопряжение со смартфонами через интерфейсы CarPlay и Android Auto, дистанционный доступ, в топовом исполнении диагональ дисплея может достигать восьми дюймов, вместо прежних семи, которые теперь полагаются базовому Киксу. Помимо этого, в салон теперь можно добавить разъёмы зарядки USB-C, разнообразить интерьер новыми комбинациями отделки и заменить передние кресла на более комфортные.
В стандартное оснащение вошла система оповещения о пассажирах находящихся на заднем ряду сидений, которая например напоминает забывчивым родителям о ребёнке. Опционно такой паркетник можно дополнить акустикой Bose, адаптивным круиз-контролем, парктрониками, которые помогут на парковке, 17-дюймовыми колёсами и задними дисковыми тормозами.
Nissan
Технических изменений нет вовсе, по умолчанию Nissan Kicks укомплектован четырёхцилиндровым бензиновым атмосферником 1.6 DOHC (124 л. с. и 155 Н·м) работающим в тандеме с вариатором Xtronic CVT, полного привода у такой модели нет в принципе.
Цены на нынешние Киксы в США начинаются с 19 тысяч долларов, пару лет назад индийский Kicks сватали в Россию, для замены вседорожника Terrano, однако реорганизация бизнеса и иные цели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi видимо поставила крест на этой идеи.
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Бортжурнал , Nissan
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