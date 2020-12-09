Nissan освежил компактный паркетник Kicks 

Североамериканский офис компании Nissan показал модернизированный компакт-кроссовер Kicks , который предлагается в США и Канаде. Статус бюджетного вседорожника сказался на уровне доработок, так что список изменений довольно скуп. Снаружи Киксу слегка подправили решётку радиатора, сделав её более массивной, заузили форму светодиодных фар и установили новый передний бампер.

Nissan

На приборной панели немного увеличился цветной дисплей на который выводится тахометр и показание бортового компьютера, обновлена медиа-система Nissan Connect, получившая беспроводное сопряжение со смартфонами через интерфейсы CarPlay и Android Auto, дистанционный доступ, в топовом исполнении диагональ дисплея может достигать восьми дюймов, вместо прежних семи, которые теперь полагаются базовому Киксу. Помимо этого, в салон теперь можно добавить разъёмы зарядки USB-C, разнообразить интерьер новыми комбинациями отделки и заменить передние кресла на более комфортные.

В стандартное оснащение вошла система оповещения о пассажирах находящихся на заднем ряду сидений, которая например напоминает забывчивым родителям о ребёнке. Опционно такой паркетник можно дополнить акустикой Bose, адаптивным круиз-контролем, парктрониками, которые помогут на парковке, 17-дюймовыми колёсами и задними дисковыми тормозами.

Nissan

Технических изменений нет вовсе, по умолчанию Nissan Kicks укомплектован четырёхцилиндровым бензиновым атмосферником 1.6 DOHC (124 л. с. и 155 Н·м) работающим в тандеме с вариатором Xtronic CVT, полного привода у такой модели нет в принципе.