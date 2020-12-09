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Toyota представит европейский электро-внедорожник в 2021 году 

Мир24 3 часа назад
Toyota представит европейский электро-внедорожник
Фото: Викимедиа
Новый электрический внедорожник Toyota для европейских стран будет представлен в следующем году в качестве первой модели, построенной на платформе для BEV (Battery Electric Vehicle). Эта модель станет первой в линейке электромобилей японской марки.
Пока еще неназванная модель будет похожа по размерам на сегодняшний RAV4. Автопроизводитель говорит, что внедорожник специально разработан для европейского рынка и будет построен на заводе в Японии с тем, чтобы соблюсти требования к нулевому уровню выбросов, пишет портал Autocar.
Внедорожник станет первым из шести электрокаров, произведенных на платформе e-TNGA, которую Toyota разработала совместно с Subaru. Эта архитектура разработана с высокой адаптивностью и может использоваться для автомобилей различной длины и колесной базы, для передних, задних и полноприводных авто.
Руководитель отдела разработки европейских продуктов Toyota Андреа Карлуччи заявил, что новый автомобиль будет «очень европейским по ДНК и дизайну», а внедорожник размера RAV4 был выбран для первого электрокара Toyota потому, что «автомобиль будет моделью глобального рынка», которая способна удовлетворить потребностей всех регионов.
Помимо нового электрического внедорожника, Toyota также выпустит версии BEV своих фургонов Proace и Proace City. В Европе Toyota планирует к 2025 году представить более 60 новых или обновленных электрифицированных моделей.
Ранее Акио Тойода рассказал, чем Toyota превзошла Tesla. Японский автопроизводитель прогнозирует удвоение операционной прибыли за текущий год. В компании уверены, что «стандартные решения» Tesla не сравнятся с «изысканной кухней опытного шефа» — Toyota.
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Бортжурнал , Subaru , Tesla , Toyota
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