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ТОП-5 авто, которые начинают «сыпаться» на небольшом пробеге 

Car.ru и ещё 1 4 часа назад
ТОП-5 авто, которые начинают «сыпаться» на небольшом пробеге
Фото: Car.ru
Довольно много российских автолюбителей, покупая в автосалоне новый автомобиль, ездят на нем три-пять лет, пока еще есть ощущение того, что машина новая. Но ряд моделей начинают проявлять проблемы на очень малом сроке эксплуатации.
Первенство среди автомобилей представленных на российском авторынке, которые не доживают без поломок до пяти лет, принадлежит китайской модели Lifan X50. Уже с первых годов эксплуатации отмечаются проблемы в электропроводке и механических элементах (проблемы с открыванием дверей).
На втором месте — Сhevrolet Niva. Этот довольно популярный в России автомобиль страдает повреждениями элементов салона. Через пять лет такую машину однозначно нужно ремонтировать.
Номер три в рейтинге — Renault Duster. Исследователям не удалось отыскать экземпляр, который после пяти лет активной эксплуатации сохранил бы презентабельный вид.
У Chevrolet Cruze, который занимает четвертую ступень обсуждаемого рейтинга, с первых лет наблюдаются проблемы с коробкой.
Замыкает пятерку — французская модель Citroen C4 II. Тут отмечаются проблемы с коробкой, электроникой и даже подвеской.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Citroen C4 , Chevrolet , Renault Duster , Lifan , Citroen , Chevrolet Cruze , Renault , Lifan X50
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