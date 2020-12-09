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ТОП самых ожидаемых автоновинок декабря в России 

Car.ru 1 час назад
Самые ожидаемые автоновинки декабря в России
Фото: Car.ru
В текущем месяце на рынке России ожидается выход нескольких новинок, представленных разными компаниями-производителями. Эксперты интернет-портала CarsWeek составили ТОП наиболее ожидаемых авто в декабре.
Первое место в списке самых ожидаемых новинок декабря занимает кроссовер Tugella от китайской компании-производителя Geely. Премиальное авто выйдет на рынок 25 числа текущего месяца. Первой для покупки станет доступна вариация Flagship, получившая ценник немногим более 2,49 млн руб. В базовой комплектации кроссовер получит панорамную крышу, интеллектуальный круиз-контроль, а под капотом авто оснастят 238-сильным агрегатом, работающим в паре с восьмидиапазонным «автоматом».
Вторую строчку ТОПа занимает обновлённый VW Tiguan, правда, пока не объявлена ни стоимость, ни точная дата старта продаж новинки в России. Ожидается выход четырёх вариаций с цифровой «приборкой», новой мультимедиа, беспроводной зарядкой для смартфонов и массой других интересных решений.
Появится в продаже в этом месяце и китайский кроссовер JAC S7 с премиальными опциями — панорамная крыша, кресла с массажной функцией, мультимедиа с дисплеем диагональю 12,3 дюйма. Под капотом — 150-сильный двигатель, сопряжённый с шестидиапазонным «автоматом». Авто будет предложено в трёх вариациях, но стоимость на сегодняшний день остаётся неизвестной.
11 декабря в России стартует приём заказов на компактный кроссовер Cadillac XT4. Кросс предложат в нескольких исполнениях, с двумя вариантами двигателя, но стоимость новинки тоже ещё не разглашается.
Последнее ожидаемое авто в текущем месяце — Tesla Model Y. Электрический кроссовер будет доступен для покупки в версии Long Range и Performance. У первой более «внушительный» запас хода на электротяге, а у второй — лучшие технические характеристики.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Geely , Cadillac , Tesla , Volkswagen , АК S7
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