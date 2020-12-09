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Acura представила кроссовер MDX четвёртого поколения 

Car.ru и ещё 2 1 час назад
Acura представила кроссовер MDX четвёртого поколения
Фото: Car.ru
Подразделение японской автомобилестроительной компании Honda представило кроссовер Acura MDX нового, четвёртого поколения. Авто кардинально изменилось как в плане экстерьера, так и интерьера, а также стало более технологичным.
Продажи новой генерации премиального флагманского кроссовера Acura MDX должны стартовать в начале февраля следующего года. Заявленная минимальная стоимость авто — от 46,9 тыс. долларов, что по актуальному курсу эквивалентно 3,45 млн руб. Обновлённый кроссовер получил модернизированный i-VTEC V6 рабочим объёмом 3,5 литра, генерирующий 290 «лошадей», работающий в паре с десятиступенчатой фирменной АКПП от Acura. В экстерьере новинки заметно выделяется иной дизайн передней части, «скульптурная» радиаторная решётка и «агрессивная» стойка.
В отделке внутреннего убранства кроссовера Acura MDX использовались материалы высокого качества, в том числе кожа Milano и натуральное дерево, а некоторые элементы выполнены из матового алюминия. Кросс четвёртого поколения получил цифровую «приборку» и несколько дисплеев, на которых можно увидеть полезную для водителя информацию. Одной из «изюминок» новинки стал доработанный и, соответственно, более комфортабельный третий ряд кресел. Так, разработчики предусмотрели больше пространства для ног и дополнительный запас высоты на третьем ряду.
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Бортжурнал , Acura , Acura MDX , Honda
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