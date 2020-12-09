Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали без камуфляжа 

В Instagram опубликовали фотографии Mitsubishi Outlander нового поколения. Кроссовер заметили на одной из стоянок, причем кузов не был прикрыт камуфляжем, что позволило рассмотреть новинку во всех подробностях.

Свежие фотографии подтверждают предположение о том, что новый Outlander построен в стиле концепта Engelberg Tourer 2019 года: у них схожие передняя и задняя оптика, а также дизайн решетки радиатора. Есть и различия — отражатели, которые на шоу-каре были выполнены в виде дуги, обрамляющей бампер, на серийном Outlander превратились в горизонтальные полосы.

Instagram.com/alllcarnews /// Новый Mitsubishi Outlander

Ожидается, что следующий Outlander разделит платформу CMF-С/D с новым Nissan X-Trail (от же Rogue в США), а в моторную линейку войдет бензиновый двигатель 2.5 мощностью 184 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента. Пару ему составит вариатор. Также не исключается появление гибридной модификации, основным рынком для которой станет Европа.

Премьера нового Outlander может состояться уже в начале 2021 года, а в продажу модель поступит в третьем квартале.

В России продается Outlander третьей генерации, переживший рестайлинг в 2015 году. Кроссовер предлагается с тремя бензиновыми агрегатами мощностью 146, 167 и 230 лошадиных сил. В пару к топовому двигателю предлагается шестидиапазонный автомат, остальные сопряжены с вариатором. Цены на автомобили 2020 года выпуска начинаются от 1 809 000 рублей.