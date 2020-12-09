На рынке авто с пробегом «россиянки» обгоняют «японцев»

За первые 10 месяцев 2020 года в России было перепродано 1 147 822 авто отечественных марок, о чем сообщают в «Автостат Инфо». Объем перепроданных машин российских брендов сократился на 94 562 ед. в сравнении с прошлогодним результатом. Доля таких машин в общем объеме рынка подержанных авто составила 29,22%.

Второе место на рынке б/у машин после российских марок занимают японские бренды. За январь-октябрь этого года российские покупатели приобрели 811 348 подержанных «японцев», это на 23 423 ед. больше, чем годом ранее. На долю японских брендов пришлось 20,65% от всего объема перепроданных машин. Третье место на рынке б/у авто в России занимают немецкие марки. Сообщается, что с января по октябрь 2020 года россияне купили 577 048 подержанных немецкий машин (+13 732 ед. к результату прошлого года), что соответствует доле в 14,69%. В тот же период, как сообщается в отчете «Автостат Инфо», на 24 572 ед. выросли перепродажи корейских машин — до 530 027 ед. «Корейцы» заняли долю в 13,49%. На долю б/у авто американских марок пришлось по итогам того же периода 9,09%. Перепродажи таких машин снизились до отметки в 356 956 ед. авто, что на 11 630 ед. меньше, чем было перепродано годом ранее.

В тот же период объем перепроданных французских легковушек вырос на 7302 ед. до 230 757 ед. (доля в 5,87%), а перепродажи чешских машин увеличились на 6867 ед. до 92 020 ед. (их доля — 2,34%).

За отчетные 10 месяцев 2020 года российские покупатели перепродали 67 302 китайских авто (+1783 ед. к прошлому году), 34 699 машин британских марок (+1128 ед.), а также 34 344 ед. автомобилей украинских брендов (-2615 ед) и 27 306 авто шведских марок (-479 ед.).