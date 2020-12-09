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Представлен пикап Ford F-150 Tremor для плохих дорог 

Wroom.ru 3 часа назад
Ford F-150 Tremor: пикап для плохих дорог
Фото: Wroom.ru
Компания Ford показала новую версию пикапа F-150 четырнадцатого поколения, дебютировавшего в Америке летом этого года.
Вариант, получивший название Tremor, создан для умеренно-внедорожных «подвигов». Здесь появились доработанное шасси с блокировками переднего и заднего дифференциалов, усиленные пружины и амортизаторы, а также защита днища.
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Кроме того, пикап отличается увеличенным дорожным просветом, грязевыми шинами и новыми настройками электронных помощников для езды по бездорожью. Дополняют образ обвес кузова и изменённая декоративная отделка салона.
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Ford F-150 Tremor будет предлагаться только с двойной кабиной и только с бензиновым турбомотором V6 объёмом 3,5 литра и мощностью 400 л. с. Продажи на американском рынке начнутся летом следующего года, цены пока не объявлены. В Россию пикапы Ford F-серии никогда официально не поставлялись и поставляться не будут.
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Бортжурнал , Ford
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