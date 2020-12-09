Ford F-150 Tremor: пикап для плохих дорог

Компания Ford показала новую версию пикапа F-150 четырнадцатого поколения, дебютировавшего в Америке летом этого года.

Вариант, получивший название Tremor, создан для умеренно-внедорожных «подвигов». Здесь появились доработанное шасси с блокировками переднего и заднего дифференциалов, усиленные пружины и амортизаторы, а также защита днища.

Wroom

Кроме того, пикап отличается увеличенным дорожным просветом, грязевыми шинами и новыми настройками электронных помощников для езды по бездорожью. Дополняют образ обвес кузова и изменённая декоративная отделка салона.

Wroom

Ford F-150 Tremor будет предлагаться только с двойной кабиной и только с бензиновым турбомотором V6 объёмом 3,5 литра и мощностью 400 л. с. Продажи на американском рынке начнутся летом следующего года, цены пока не объявлены. В Россию пикапы Ford F-серии никогда официально не поставлялись и поставляться не будут.