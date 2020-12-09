Цепь или ремень: какой привод ГРМ лучше?

До сих пор нет однозначного мнения, какой привод ГРМ надежнее. В том числе и производители не могут точно сказать, лучше все-таки цепной или ременный. При этом эксперты заявляют, что выбор сделать можно. Для этого необходимо обратить внимание на нюансы.

Для начала стоит напомнить, что в России, например, цепной привод ГРМ впервые применили еще в 60-х годах прошлого века. Он был на двигателе УЗАМ-412, который ставили на «Москвич». Позднее появились «Жигули» с ременным приводом. С того времени и начались споры, какой из них лучше.

Та же ситуация наблюдается и в мировом автопроме, то есть и на иномарках можно встретить оба привода. Особенно сейчас в них нет особой разницы, так как они регулярно совершенствуются и имеют ряд преимуществ. Однако остаются те самые нюансы, которые зачастую и имеют решающее значение при выборе.

Как пишет АвтоВзгляд, в конструкции цепного и ременного приводов ГРМ есть основное различие. Так, ремень устанавливается снаружи мотора, а цепь, напротив, — внутри. Таким образом ременный привод можно легко контролировать: если на нем появились трещины и другие признаки сильного износа, то его можно быстро и своевременно поменять. Это, как правило, позволяет предупредить серьезную поломку двигателя и избежать последующего дорогостоящего ремонта.

Особенно важно это для тех, кто часто ездит по городу. Дело в том, что в пробках двигатель работает на холостых оборотах, что создает нагрузку на привод. Поэтому зачастую рекомендованный производителем интервал замены того же ремня или цепи получается не совсем корректным. И ремень в этом случае обладает значительным преимуществом.

Также для ремня не имеет значение качество залитого моторного масла. Цепь, наоборот, чувствительна к хорошей смазке, так как работает в своеобразной масляной ванне. Кроме того, цепь может вытягиваться в процессе эксплуатации. Иными словами, зазоры в шарнирах становятся больше. От этого не спасают в том числе и так называемые успокоители, которые производители ставят для смягчения колебаний неравномерной работы цепи. Они выглядят как пластиковые пластины и создают натяжение цепи. Но также имеют свойство изнашиваться.

Заметить это можно, только разобрав двигатель. Процесс этот, в свою очередь, трудоемкий. К тому же не каждый с ним справится самостоятельно. Если поломка произошла в дороге, это будет означать, что поездка окончена, а двигателю предстоит капитальный ремонт. Ремень же можно заменить самому и в дороге, и в гараже около дома. И в этом специалисты видят значительное преимущество ремня ГРМ перед цепным приводом.