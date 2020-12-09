Как среди бюджетных зимних шин найти качественные

Многие водители предпочитают покупать на зиму премиальные шины. Считается, что они гарантируют полную безопасность на обледеневших зимних дорогах. Однако на самом деле на покупке шин можно сэкономить, а бюджетная резина ничем не хуже дорогой, считают автоэксперты.
Портал «Автовзгляд» привел аргументы, почему недорогие зимние покрышки не уступают моделям премиум-брендов. Во-первых, водителям стоит обратить внимание на покрышки среднего ценового сегмента, которые есть в модельной линейке каждого производителя. Такие шины производят на том же оборудовании и на тех же заводах, что и премиальные, поэтому уровень качества у них достаточно высокий.
Также на бюджетные шины распространяется расширенная гарантия, что позволяет бесплатно отремонтировать или заменить покрышку. Кроме того, производители выводят свои премиальные покрышки в бюджетный сегмент, после того, как представляют что-то новое. Поэтому не исключено, что купленные недорогие шины когда-то были премиальными.
Водителям также напомнили, что во время производства покрышек компании могут менять состав резиновой смеси и вносить в него компоненты, которые увеличат ходимость резины. Это неизбежно сделает шину жестче, но она прослужит дольше, что является еще одним плюсом бюджетной продукции.
Ранее автовладельцам рассказали, как правильно хранить покрышки. Эксперты считают, что соблюдение нескольких несложных правил позволит сохранить шины в рабочем состоянии довольно долго. В первую очередь, стоит помнить, что резина боится высоких температур. Также при хранении колес важно то, как они лежат.