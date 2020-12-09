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Volkswagen отзывает более 10 тысяч кроссоверов Tiguan 

Car.ru 4 часа назад
Volkswagen отзывает почти 11 тысяч кроссоверов Tiguan
Фото: Car.ru
Представители немецкого концерна Volkswagen официально заявили об отзыве 10 835 автомобилей Tiguan.
Основной причиной возврата становится вероятность разрыва ремня безопасности во время возникновения дорожно-транспортных происшествий. Это может привести к получению еще более серьезных травм при авариях.
Все машины, попадающие под возврат, были выпущены в период с 8 июля по 27 октября 2017 года. Владелец каждого кроссовера, попадающего под возврат, получит официальное письмо с просьбой предоставить автомобиль на проведение ремонтных работ. В случае игнорирования просьбы производителей, они снимают с себя ответственность за несчастные случаи.
Водителей просят серьезно подойти к процедуре возврата и предоставить машины в дилерские центры для проведения ремонтных работ, на которые не нужно много времени. Новые ремни будут установлены за счет производителей, а также автомобилям проведут бесплатную диагностику других элементов.
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Бортжурнал , Volkswagen , VolksWagen
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