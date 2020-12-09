Volkswagen отзывает почти 11 тысяч кроссоверов Tiguan

Представители немецкого концерна Volkswagen официально заявили об отзыве 10 835 автомобилей Tiguan.

Основной причиной возврата становится вероятность разрыва ремня безопасности во время возникновения дорожно-транспортных происшествий. Это может привести к получению еще более серьезных травм при авариях.

Все машины, попадающие под возврат, были выпущены в период с 8 июля по 27 октября 2017 года. Владелец каждого кроссовера, попадающего под возврат, получит официальное письмо с просьбой предоставить автомобиль на проведение ремонтных работ. В случае игнорирования просьбы производителей, они снимают с себя ответственность за несчастные случаи.

Водителей просят серьезно подойти к процедуре возврата и предоставить машины в дилерские центры для проведения ремонтных работ, на которые не нужно много времени. Новые ремни будут установлены за счет производителей, а также автомобилям проведут бесплатную диагностику других элементов.