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Специалисты рассказали, как среди бюджетных зимних шин найти качественные 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
Как среди бюджетных зимних шин найти качественные
Фото: car.ru
Традиционно в зимний период водители прибегают к покупкепремиальных шин, считая, что они защищают автомобиль от проблем при езде по льду и снежным участкам. Тем не менее, отметили специалисты, в бюджетном сегменте можно найти качественную резину, причем характеристики ее окажутся куда лучше.
Аналитики отметили, что при покупке шин можно сэкономить, приэтом выбрав качественную продукцию. Недорогие покрышки в тестах показали, что не уступают по своим характеристикам премиальным конкурентам, так зачем тогда платить больше. Можно сэкономить на покупке и оставаться спокойным за свой автомобиль.
В частности, аналитики советуют при выборе присмотреться кпокрышкам среднего ценового сегмента, они обычно есть в линейкекаждого производителя. Производят такие шины на тех же мощностях, что и премиальные, а уровень качества у них высокий. Кроме того, и на такие комплекты есть гарантия, а значит у покупателя будет время заменить бесплатно или вернуть неподходящие покрышки.
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Бортжурнал
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