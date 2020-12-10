Как среди бюджетных зимних шин найти качественные

Традиционно в зимний период водители прибегают к покупкепремиальных шин, считая, что они защищают автомобиль от проблем при езде по льду и снежным участкам. Тем не менее, отметили специалисты, в бюджетном сегменте можно найти качественную резину, причем характеристики ее окажутся куда лучше.

Аналитики отметили, что при покупке шин можно сэкономить, приэтом выбрав качественную продукцию. Недорогие покрышки в тестах показали, что не уступают по своим характеристикам премиальным конкурентам, так зачем тогда платить больше. Можно сэкономить на покупке и оставаться спокойным за свой автомобиль.

В частности, аналитики советуют при выборе присмотреться кпокрышкам среднего ценового сегмента, они обычно есть в линейкекаждого производителя. Производят такие шины на тех же мощностях, что и премиальные, а уровень качества у них высокий. Кроме того, и на такие комплекты есть гарантия, а значит у покупателя будет время заменить бесплатно или вернуть неподходящие покрышки.