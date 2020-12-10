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Раскрыта тактика заработка официальных дилеров Renault 

Car.ru 4 часа назад
Дешевого Duster не существует в природе
Фото: Car.ru
Дилеры Renault, по мнению российских автомобилистов, разработали новую эффективную тактику по продаже Duster. Многие выбирают кроссовер, так как он предлагается в бюджетном сегменте, но продавцы успевают получить дополнительную прибыль за счет дополнительных опций.
Как оказалось, базовая комплектация Duster, стоимостью за 865 тысяч рублей или до миллиона, на самом деле существует только формально — на бумаге, выполняя при этом роль приманки для покупателей. На деле у дилеров не оказывается указанной комплектации, купить можно только более топовые с дополнительными опциями за несколько сотен тысяч рублей, даже если они и вовсе не нужны.
Оставить предзаказ на подходящий автомобиль тоже неудобно, так как автопроизводитель поднимает стоимость своих моделей несколько раз в год, многие водители попросту боятся переплатить. Скидки дилеры не дают, фиксированной стоимости при предзаказе тоже нет, поэтому покупателям остается только выбирать, какие из дополнительных опций они хотели бы получить, и переплачивать.
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Бортжурнал , Renault
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