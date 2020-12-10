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У Lada Vesta и XRay может возникнуть сбой из-за установки запасного колеса 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
У Lada Vesta и XRay может возникнуть сбой из-за установки запаски
Фото: © Lada.ru
Дилерам Lada разослали методику по перепрограммированию блока ESC. Как выяснил портал «Лада. Онлайн», это связано с тем, что у Vesta и XRay может сбоить система электронного контроля устойчивости при установке запасного колеса другой размерности.
По информации издания, дилерские центры проводят процедуры программирования и конфигурирования контроллеров по устранению ошибок системы ESC при использовании запаски на моделях Lada Vesta и XRay. Это сервисная кампания, а не отзывная, так что все необходимые работы выполняются при первом посещении дилера, например, во время очередного ТО.
Ранее у Vesta и XRay обнаружили куда более серьезный дефект: возможное повреждение элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. В конце октября этого года по этой причине отозвали 90 124 автомобиля с 1,8-литровым «атмосферником» ВАЗ-21179, которые были изготовлены в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. В рамках отзыва дилеры бесплатно выполняли перемонтаж жгута проводов и, при необходимости, заменяли топливный шланг.
На днях также стало известно, что АвтоВАЗ сократит количество версий Lada Vesta c 122-сильным мотором 1.8 — такой двигатель останется только на Cross-версиях.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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