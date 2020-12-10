У Lada Vesta и XRay может возникнуть сбой из-за установки запаски

Дилерам Lada разослали методику по перепрограммированию блока ESC. Как выяснил портал «Лада. Онлайн», это связано с тем, что у Vesta и XRay может сбоить система электронного контроля устойчивости при установке запасного колеса другой размерности.
По информации издания, дилерские центры проводят процедуры программирования и конфигурирования контроллеров по устранению ошибок системы ESC при использовании запаски на моделях Lada Vesta и XRay. Это сервисная кампания, а не отзывная, так что все необходимые работы выполняются при первом посещении дилера, например, во время очередного ТО.
Ранее у Vesta и XRay обнаружили куда более серьезный дефект: возможное повреждение элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. В конце октября этого года по этой причине отозвали 90 124 автомобиля с 1,8-литровым «атмосферником» ВАЗ-21179, которые были изготовлены в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. В рамках отзыва дилеры бесплатно выполняли перемонтаж жгута проводов и, при необходимости, заменяли топливный шланг.