Гиперкары Bugatti могут развалиться на ходу

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) объявило о добровольном отзыве 77 гиперкаров Bugatti. В ремонт отправят Chiron, Chiron Sport и Divo.

Отзывная кампания французских гиперкаров будет состоять из двух частей. В первый список попали 73 экземпляра Bugatti Chiron , Chiron Sport, а также Divo, произведенные с 2017 по 2020 год. У всех моделей обнаружили сбой электронной системы курсовой устойчивости. После включения режима ESP электроника гиперкаров не возвращает настройки в исходный режим. Данная неисправность может привести к несчастным случаям при резком смене дорожного покрытия. На всех автомобилях обновят электронную начинку.

В другой отзыв попали четыре Bugatti Chiron и Divo 2020 модельного года. У гиперкаров нашли проблему посерьезнее: повреждения заднего карданного вала, который может развалиться прямо во время движения при экстремальных нагрузках. Специалисты компании проведут бесплатную замену детали.