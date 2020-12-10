Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶

Компания отзовет 77 машин по всему миру 

Motor.ru 1 час назад
Гиперкары Bugatti могут развалиться на ходу
Фото: Motor.ru
Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) объявило о добровольном отзыве 77 гиперкаров Bugatti. В ремонт отправят Chiron, Chiron Sport и Divo.
Отзывная кампания французских гиперкаров будет состоять из двух частей. В первый список попали 73 экземпляра Bugatti Chiron, Chiron Sport, а также Divo, произведенные с 2017 по 2020 год. У всех моделей обнаружили сбой электронной системы курсовой устойчивости. После включения режима ESP электроника гиперкаров не возвращает настройки в исходный режим. Данная неисправность может привести к несчастным случаям при резком смене дорожного покрытия. На всех автомобилях обновят электронную начинку.
В другой отзыв попали четыре Bugatti Chiron и Divo 2020 модельного года. У гиперкаров нашли проблему посерьезнее: повреждения заднего карданного вала, который может развалиться прямо во время движения при экстремальных нагрузках. Специалисты компании проведут бесплатную замену детали.
В середине мая в России попал под отзыв один Lamborghini Aventador SVJ Coupe 2020 года выпуска. У суперкара обнаружены дефектные дверные ручки, расположенные в салоне.
Видео дня. Автомеханик из Уфы сконструировал вездеход
Motor.ru: последние новости
Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали без камуфляжа Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали без камуфляжа Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены Появились подробности о первом электрокаре Bentley Появились подробности о первом электрокаре Bentley
Комментарии
Бортжурнал , Bugatti Chiron , Lamborghini , Lamborghini Aventador , Bugatti
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение