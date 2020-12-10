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Составлен список «выгодных» автомобилей, которые медленно теряют в цене 

Профиль 49 минут назад
Составлен список «выгодных» автомобилей
Фото: KIA
Из-за кризиса, вызванного пандемией, многие россияне стали воспринимать покупку автомобиля не как повод для улучшения качества жизни, а как инвестицию. Другими словами, люди вкладывают в машины свои сбережения, чтобы уберечь их от инфляции. В связи с этим будущих автовладельцев интересуют модели, которые спустя время максимально сохранят свою первоначальную стоимость.
Портал «АвтоВзгляд» составил список автомобилей, которые дешевеют в России медленнее всего.
На первой строчке рейтинга оказался KIA Picanto. Отмечается, что если выбрать литровую версию с механической коробкой, то через пять лет она сохранит 93,7% от своей первоначальной стоимости.
На втором месте расположился Hyundai Solaris, остаточная стоимость которого сохранится на 88,1%. Наибольшую сохранность потраченных средств может обеспечить хетчбэк с мотором 1.6 и «автоматом».
Третью строчку занял седан Toyota Corolla с мотором 1.3 и с механической коробкой передач. Его стоимость спустя пять лет использования составит около 84% от первоначального прайса.
Что касается машин покрупнее, то здесь выделяется двухлитровый седан на «механике» Mazda6, показатель которой составит 90,9%.
Замыкает список универсал LADA Largus Cross, стоимость которой спустя пять лет после покупки сохранится на 82,4%.
Ранее автоэксперты рассказали, какие модели машин с пробегом лучше не рассматривать для приобретения. Многих водителей привлекает доступная цена таких автомобилей, однако после покупки они могут столкнуться с рядом проблем, в результате чего на ремонт уйдет большое количество времени и средств.
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Бортжурнал , Hyundai , Lada Largus , Kia , Hyundai Solaris , Lada , Toyota , Toyota Corolla , Kia Picanto , АвтоВзгляд
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