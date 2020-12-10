Составлен список «выгодных» автомобилей

Из-за кризиса, вызванного пандемией, многие россияне стали воспринимать покупку автомобиля не как повод для улучшения качества жизни, а как инвестицию. Другими словами, люди вкладывают в машины свои сбережения, чтобы уберечь их от инфляции. В связи с этим будущих автовладельцев интересуют модели, которые спустя время максимально сохранят свою первоначальную стоимость.

Портал «АвтоВзгляд» составил список автомобилей, которые дешевеют в России медленнее всего.

На первой строчке рейтинга оказался KIA Picanto. Отмечается, что если выбрать литровую версию с механической коробкой, то через пять лет она сохранит 93,7% от своей первоначальной стоимости.

На втором месте расположился Hyundai Solaris, остаточная стоимость которого сохранится на 88,1%. Наибольшую сохранность потраченных средств может обеспечить хетчбэк с мотором 1.6 и «автоматом».

Третью строчку занял седан Toyota Corolla с мотором 1.3 и с механической коробкой передач. Его стоимость спустя пять лет использования составит около 84% от первоначального прайса.

Что касается машин покрупнее, то здесь выделяется двухлитровый седан на «механике» Mazda6, показатель которой составит 90,9%.

Замыкает список универсал LADA Largus Cross, стоимость которой спустя пять лет после покупки сохранится на 82,4%.