Российские Mercedes-Benz отозвали из-за некачественной сварки 

Компания Mercedes-Benz объявила об очередном отзыве автомобилей в России. На этот раз акция затронула всего три компактвэна B-Class (тип 247), изготовленных с октября по ноябрь 2018 года, — их отправят в сервисные центры из-за некачественной сварки.
Причиной сервисной кампании стало возможное несоответствие предписаниям сварных швов на каркасе передних сидений, сообщается на официальном сайте Росстандарта. На трех отозванных автомобилях заменят каркасы сидений.
Все работы проведут бесплатно для владельцев, которых оповестят об акции по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров и самостоятельно записаться на обслуживание.
Предыдущий отзыв Mercedes-Benz в России также коснулся проблем со сваркой. В конце ноября в ремонт направили 27 новых GLB. Сообщалось, что почти на трех десятках кроссоверов наружная облицовка заднего спойлера могла быть не приварена, либо не полностью приварена к основному кронштейну.
В целом за 2020 год штутгартская компания согласовала более 30 сервисных акций из-за разнообразных дефектов, став рекордсменом по их количеству. Одной из наиболее серьезных причин для отзыва стал риск возгорания аккумуляторов на 1246 минивэнов Mercedes-Benz Vito. Выяснилось, что у дополнительной аккумуляторной батареи, которая располагается под передним правым сиденьем в основании каркаса, отсутствует защитная крышка.