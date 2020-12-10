Kia Sorento: есть ли жизнь после скандала?

Российские дилеры начали продавать новые дизельные кроссоверы Kia Sorento.

Как сообщает «Авторевю», в автосалонах появились машины из второй партии, однако экземпляры из первой партии до сих пор находятся на стоянках продавцов, их по-прежнему запрещено продавать до неопределенного срока.

Ранее продажи кроссоверов Kia Sorento нового поколения стартовали в середине октября. Вскоре после этого появились многочисленные жалобы клиентов, заказавших дизельные версии модели: по каким-то причинам дилеры не выдавали им машины.

Официальной информации о проблемах у дизельных «Соренто» не было. По слухам, продажи автомобилей пришлось срочно остановить из-за дефектов в прошивке роботизированной коробки передач (бензиновые кроссоверы комплектуют классическим автоматом, и у них проблем не было).

По другой версии, причиной запрета стал недолив на производстве масла, а поскольку это новая для российского рынка трансмиссия, у дилеров не нашлось масла для долива. У автомобилей из второй партии такой проблемы нет.

Кроссовер «Киа Соренто» нового поколения предлагается с мотором 2.2, развивающим 199 л. с. и работающим с роботизированной коробкой передач. Цены на модель начинаются с 3 000 000 рублей. Машины для российского рынка собирают на калининградском заводе «Автотор».