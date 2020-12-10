Представлен обновленный внедорожник Nissan Armada 

Считается, что позиции внедорожника Nissan Patrol довольно сильны в странах Персидского залива, где за десять месяцев текущего года продано 22584 машин. Но есть и более успешная площадка — США. Там Patrol продается как Armada, причем ежегодно реализуется по 32–35 тыс. автомобилей.

Теперь для американцев подготовили обновленную Armada, которая отличается более внушительной решеткой радиатора и передним бампером с большой серебристой вставкой. Кузовные панели и светодиодная оптика общие, сообщает «Драйв».

Что касается интерьера, то архаичная центральная консоль с двумя дисплеями осталась только в Patrol, а у Armada полностью новая секция с широкоформатным тачскрином и горизонтальным воздухоотводом. Кроме того, обновленная версия получила безрамочное зеркало заднего вида с более крупным дисплеем, у которого изображение с камеры заднего вида гораздо четче.

Технической оснащение осталось прежним: двигатель V8 5,6 на 405 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «автоматом». Привод либо задний, либо полный. Цены пока не названы, но известно, что к дилерам автомобили поступят в конце января 2021 года.