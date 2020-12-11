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Названы самые защищенные от угона машины 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Названы самые защищенные от угона машины
Фото: Mercedes-Benz
Всероссийский союз страховщиков протестировал защиту популярных в России моделей автомобилей от угона и составил рейтинг, который опубликован на сайте.
Эксперты оценивали защиту замков дверей, капота и багажника, остекление кузова и эффективность штатных сигнализаций. Лидерами рейтинга оказались Mercedes-Benz GLE, Mazda 6 и Infiniti QX 50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Среди самых защищенных от угона аналитики также назвали Lexus LX, Volkswagen Polo, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander.
Самой большой популярностью у российских угонщиков весной и летом этого года пользовались автомобили японских и южнокорейских брендов. Лидерами по количеству угонов оказались две модели марки Toyota — кроссовер RAV4 и седан Camry.
По итогам прошлого года Cadillac Escalade стал самым угоняемым автомобилем в стране. На втором месте рейтинга оказалась Toyota Camry, на третьем — Toyota Land Cruiser.
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Бортжурнал , Mazda 6 , Hyundai , Cadillac Escalade , Lexus , Cadillac , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Mazda , Mazda CX-5 , Toyota Land Cruiser , Skoda Kodiaq , Volkswagen , Skoda , Mitsubishi , Toyota Camry , Hyundai Tucson , Mercedes-Benz , Mitsubishi Outlander , Lexus LX
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