В 2020 году 15% россиян отложили покупку авто 

Эксперты avtocod.ru провели исследование и рассказали, сколько в общей сложности финансов россияне потратили в этом году на покупку новых автомобилей. Результаты опроса показали, что многие — почти 30% — не собирались приобретать транспортные средства.

На выбор респондентов предлагалось несколько вариантов, сколько денег они тратили на покупку новых машин — 200 тысяч, от 200 до 400, от 500 до 700 тысяч, и 800-1 миллион рублей. В опросе, где приняли участие почти 24 тысячи водителей, были также варианты ответа — отложил приобретение и не планировал.

Итоги показали, что 28% российских автомобилистов не планировали покупать машины в этом году. Еще 19% заплатили за покупку более миллиона рублей, а вот 15% — отказались от нее в этом году. Еще 13% респондентов потратили на свой автомобиль от 500 до 700 тысяч рублей, 12% — до 400 тысяч, 8% — до миллиона рублей, 5% — только до 200 тысяч рублей.

Ранее аналитики отметили, что больше выбирали россияне подержанные модели, а вот новые оказались для них не так интересны.