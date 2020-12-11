Как запускать наддувный двигатель в морозные дни 

Наддувные двигатели получили сегодня большое распространение. Почти каждый производитель старается применить такие агрегаты в своих автомобилях. Разработка показывает отличные динамические качества. Кроме того, автомобилисты отмечают экономичность таких агрегатов. Однако, есть у таких двигателей и проблемы, которые, как правило, дают о себе знать в холодное время года. Рассмотрим типичные проблемы турбодвигателей, которые могут поджидать автомобилистов в морозные дни.

В зимнее время никак нельзя убежать от холодного пуска двигателя. Обычные атмосферники, которые больше всего распространены на рынке, переживают эту процедуру намного легче современных наддувных. Все дело в том, что атмосферные моторы, особенно старые, имеют чугунный блок цилиндров. Современные турбодвигатели оснащаются алюминиевыми. Многие не знают, но чугун является более стойким к перепадам температур, а вот алюминий наиболее чувствительный металл.

Не стоит убирать из внимания и особенности конструкции некоторых двигателей. Например, наддувный мотор EA888 от Volkswagen имеет очень странные особенности. Самые ранние версии имели слишком сухой контакт поршня и стенок цилиндра, в результате чего появлялись задиры. Поэтому мотор особенно нуждался в прогреве перед поездкой. На стенки цилиндров наносилось защитное покрытие, но оно не могло прослужить долгий срок и быстро высыхало. В результате, автомобилисты получали в паре еще одну проблема — повышенный расход масла. Двигатель из-за этого слишком быстро переходил в статус непригодного к ремонту.

Много вопросов есть и к самой турбине. Когда автомобиль долгое время стоит на стоянке в мороз, этот элемент охлаждается, из-за чего отстаивается масло. Поэтому после пуска нужно какое-то время, чтобы все поверхности двигателя не столкнулись с дефицитом смазки.

Если поступать так, как сегодня поступают многие автовладельцы, — завести и поехать, ни к чему хорошему это не приведет. Механизм турбины будет изнашиваться слишком быстро. Уже после 2500 оборотов «улитка» сильно нагревается, что приводит к температурному расширению материала. При внезапных перепадах температуры элемент подвергается высокой нагрузке. Если к этому добавить масляное голодание, то можно получить весьма серьезные проблемы.

Именно поэтому специалисты прямо призывают автомобилистов всегда прогревать наддувный мотор в зимнее время длительное время. И здесь не имеет значения, как долго автомобиль стоял на парковке. Даже если это был час, прогревать нужно. Достаточно запустить мотор и подождать 5 минут. Этого вполне хватит, чтобы мало дошло до всех узлов. После этого можно приступать к движению, но не рекомендуется сразу развивать большую скорость. Лучше всего, если обороты не будут выходить за пределы 2300. После этого нужно следить за приборной панелью, а точнее за температурой антифриза. Когда она дойдет до 90 градусов и в салон начнет проникать теплый воздух, можно приступать к обычному движению. Еще один важный совет — после поездки нужно дать двигателю поработать еще пару минут на холостых оборотах.

Итог. Наддувные двигатели получают широкое распространение у автопроизводителей. Однако, они имеют такие особенности, с которыми нужно ознакомиться каждому водителю, чтобы не разрушить механизм.