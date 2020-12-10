Алкотестер? Лучше сразу в медпункт

Перед Новым годом и во время зимних празднеств, гаишники активизируются в плане выявления нетрезвых водителей. Это конечно замечательно, что ГИБДД следит за трезвостью на российских дорогах. Только вот бывалые водители рекомендуют отказываться от алкотестера и просить везти их сразу на медосвидетельствование.

Это может сыграть вам на руку, если гаишник решил на вас подзаработать. Подсунуть "заряженный" мундштук не составит никакого труда.

А вот возить водителя на медосвидетельствование, которое скорее всего покажет отрицательный результат, нечистому на руку гаишнику вряд ли захочется.

Более того, готовность водителя пройти проверку при помощи анализа крови, говорит инспектору о том, что этот водитель скорее всего трезв.

Car.ru

Конечно, бывают и принципиальные инспекторы, которые все сделают по протоколу и отнимут у вас уйму времени. Но тут уж деваться некуда. Но если вы уверены в себе, то пусть страж дорог попыхтит над протоколами и другой документацией впустую.