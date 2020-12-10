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Почему лучше не дуть в алкотестер, а сразу ехать в медпункт? 

Car.ru 1 час назад
Алкотестер? Лучше сразу в медпункт
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Перед Новым годом и во время зимних празднеств, гаишники активизируются в плане выявления нетрезвых водителей. Это конечно замечательно, что ГИБДД следит за трезвостью на российских дорогах. Только вот бывалые водители рекомендуют отказываться от алкотестера и просить везти их сразу на медосвидетельствование.
Это может сыграть вам на руку, если гаишник решил на вас подзаработать. Подсунуть "заряженный" мундштук не составит никакого труда.
А вот возить водителя на медосвидетельствование, которое скорее всего покажет отрицательный результат, нечистому на руку гаишнику вряд ли захочется.
Более того, готовность водителя пройти проверку при помощи анализа крови, говорит инспектору о том, что этот водитель скорее всего трезв.
Car.ru
Конечно, бывают и принципиальные инспекторы, которые все сделают по протоколу и отнимут у вас уйму времени. Но тут уж деваться некуда. Но если вы уверены в себе, то пусть страж дорог попыхтит над протоколами и другой документацией впустую.
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Бортжурнал , ГИБДД
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