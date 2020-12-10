«Роскошь-2021»: цена поднимется, налог подтянется

В России транспортный налог в обязательном порядке ежегодно должны выплачивать как физические, так и юридические лица, на которые зарегистрирован автомобиль. Однако из-за кризиса 2020 года в стране заметно выросли цены на автомобили. По последним данным, показатель возрос на 12%. В связи с этим, в следующем году перечень попадающих под «налог на роскошь» машин в стране может заметно вырасти.

Как это отразится на тех, кто купил машину до индексации, пояснили Autonews в Федеральной налоговой службе (ФНС) и Минпромторге . Неприятный сюрприз может ждать автовладельцев, которые приобрели машины на пороговых отметках стоимости до 3, 5, 10 и 15 млн рублей, так как на фоне постоянной индексации цен их модель может «перекочевать» в список роскошных.

При этом не имеет значения, сколько стоил автомобиль при покупке у дилера — ФНС будет начислять повышенный налог, согласно списку Минпромторга. Например, выпускаемая в 2019 году модель могла стоить 2,5 млн рублей, но в 2020 году эта же модель с учетом роста цен может подорожать до 3 млн рублей и попасть «роскошный список». Это в свою очередь, увеличит сумму транспортного налога для владельца.

Решение о том, за какие автомобили придется платить больше, Минпромторг примет весной 2021 года. К этому времени ведомство сформирует обновленные списки моделей стоимостью от 3 млн рублей, которые подпадают под «налог на роскошь».

Напомним, что сумма налога исчисляется как произведение налоговой базы (мощность двигателя в л. с.) и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента. Также налоговая ставка зависит от региона, где зарегистрирован автомобиль. Для легковушек средней стоимостью от 3 млн рублей предусмотрены повышающие коэффициенты.