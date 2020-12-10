Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶

Audi отозвала автомобили в России второй раз за неделю 

Motor.ru 47 минут назад
Audi отозвала автомобили в России второй раз за неделю
Фото: © Audi
Компания Audi объявила об отзыве восьми автомобилей A4, A5 и Q3, проданных в России в 2020 году. Оказалось, что на новых машинах непрочно закреплены сиденья.
На сайте Росстандарта, согласовавшего сервисную акцию, указано, что крепление каркаса сиденья к направляющей сиденья на стороне водителя и/или на стороне переднего пассажира может быть выполнено некорректно. Из-за этого во время движения сиденья могут начать раскачиваться, а в случае аварии винтовые соединения утратят необходимую надежность.
В сервисных центрах ингольштадской марки на всех отозванных автомобилях бесплатно проверят винтовые соединения и, если понадобится, заменят отдельные детали сидений. Хозяев проблемных машин оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Также Росстандарт опубликовал список VIN-номеров Audi, которые подпадают под акцию.
Данная кампания стала уже второй для Audi за неделю. Накануне марка отозвала 874 автомобиля A8, S8 и S8 plus, реализованных в России с 2012 по 2017 годы. На машинах обнаружили заводской дефект, который может вызвать подгорание уплотнителя водоотводящего короба и соседних деталей в моторном отсеке.
С января по октябрь нынешнего года производители отправили в ремонт почти полмиллиона автомобилей, проданных в России. Самыми масштабными кампаниями, по версии «Известий», отметились Datsun, Lada и Toyota.
Видео дня. Автомеханик из Уфы сконструировал вездеход
Motor.ru: последние новости
У Lada Vesta и XRay может возникнуть сбой из-за установки запасного колеса У Lada Vesta и XRay может возникнуть сбой из-за установки запасного колеса Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали без камуфляжа Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали без камуфляжа Появились фотографии салона нового Nissan Qashqai Появились фотографии салона нового Nissan Qashqai
Комментарии
Бортжурнал , Datsun , Audi , Lada , Toyota
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение