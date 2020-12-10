Audi отозвала автомобили в России второй раз за неделю 

Компания Audi объявила об отзыве восьми автомобилей A4, A5 и Q3, проданных в России в 2020 году. Оказалось, что на новых машинах непрочно закреплены сиденья.
На сайте Росстандарта, согласовавшего сервисную акцию, указано, что крепление каркаса сиденья к направляющей сиденья на стороне водителя и/или на стороне переднего пассажира может быть выполнено некорректно. Из-за этого во время движения сиденья могут начать раскачиваться, а в случае аварии винтовые соединения утратят необходимую надежность.
В сервисных центрах ингольштадской марки на всех отозванных автомобилях бесплатно проверят винтовые соединения и, если понадобится, заменят отдельные детали сидений. Хозяев проблемных машин оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Также Росстандарт опубликовал список VIN-номеров Audi, которые подпадают под акцию.
Данная кампания стала уже второй для Audi за неделю. Накануне марка отозвала 874 автомобиля A8, S8 и S8 plus, реализованных в России с 2012 по 2017 годы. На машинах обнаружили заводской дефект, который может вызвать подгорание уплотнителя водоотводящего короба и соседних деталей в моторном отсеке.
С января по октябрь нынешнего года производители отправили в ремонт почти полмиллиона автомобилей, проданных в России. Самыми масштабными кампаниями, по версии «Известий», отметились Datsun, Lada и Toyota.