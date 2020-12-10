Audi отозвала автомобили в России второй раз за неделю 

Компания Audi объявила об отзыве восьми автомобилей A4, A5 и Q3, проданных в России в 2020 году. Оказалось, что на новых машинах непрочно закреплены сиденья.

На сайте Росстандарта, согласовавшего сервисную акцию, указано, что крепление каркаса сиденья к направляющей сиденья на стороне водителя и/или на стороне переднего пассажира может быть выполнено некорректно. Из-за этого во время движения сиденья могут начать раскачиваться, а в случае аварии винтовые соединения утратят необходимую надежность.

В сервисных центрах ингольштадской марки на всех отозванных автомобилях бесплатно проверят винтовые соединения и, если понадобится, заменят отдельные детали сидений. Хозяев проблемных машин оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Также Росстандарт опубликовал список VIN-номеров Audi, которые подпадают под акцию.