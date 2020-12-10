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Страховщики назвали самые защищенные от угона автомобили 

Российская Газета 33 минуты назад
Страховщики назвали самые защищенные от угона автомобили
Фото: Владимир Саяпин / ТАСС
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) составил рейтинг угонозащищенности транспортных средств.
Как сообщает РИА Новости, в нынешнем году рейтинг защищенности автомобилей от угона возглавили Mercedes-Benz GLE и Mazda 6. Они получили самые высокие баллы.
Помимо этого, ВСС рассматривал Hyundai Solaris, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Volkswagen Polo, Hyundai Tucson, Infiniti QX 50, Lexus LX и Mitsubishi Outlander.
Все вышеназванные модели оценивали по следующим критериям: защищенность от проникновения, от несанкционированного запуска двигателя и движения, от изменения идентификационных номеров и несанкционированного создания дубликата ключа.
Mercedes-Benz GLE набрал 633 балла, Mazda 6 — 626 баллов. Далее следует Infiniti QX 50 с 617 баллами. Аутсайдерами оказались Hyundai Tucson (495), Hyundai Solaris (440), Mitsubishi Outlander (392). При этом максимальное количество баллов равняется 1000.
"Проблема понятна: порядка 10 миллиардов в год…совокупные выплаты страховщиков по риску "угон" в России", — отметил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов.
Напомним, в 2019 году лидерами рейтинга угонозащищенности были Land Rover (740 баллов), Toyota Camry (614) и Volkswagen Tiguan (608). Замкнули список кроссоверы Toyota RAV4 (529), Hyundai Creta (444), Renault Duster (379).
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Бортжурнал , Mazda 6 , Hyundai , Renault Duster , Hyundai Creta , Lexus , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Mazda , Mazda CX-5 , Skoda Kodiaq , Volkswagen , Renault , Skoda , Rover , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi , Toyota Camry , Hyundai Tucson , Land Rover , Mercedes-Benz , Mitsubishi Outlander , Toyota RAV4 , Lexus LX , Михаил Порватов
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