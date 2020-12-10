Страховщики назвали самые защищенные от угона автомобили 

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) составил рейтинг угонозащищенности транспортных средств.
Как сообщает РИА Новости, в нынешнем году рейтинг защищенности автомобилей от угона возглавили Mercedes-Benz GLE и Mazda 6. Они получили самые высокие баллы.
Помимо этого, ВСС рассматривал Hyundai Solaris, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Volkswagen Polo, Hyundai Tucson, Infiniti QX 50, Lexus LX и Mitsubishi Outlander.
Все вышеназванные модели оценивали по следующим критериям: защищенность от проникновения, от несанкционированного запуска двигателя и движения, от изменения идентификационных номеров и несанкционированного создания дубликата ключа.
Mercedes-Benz GLE набрал 633 балла, Mazda 6 — 626 баллов. Далее следует Infiniti QX 50 с 617 баллами. Аутсайдерами оказались Hyundai Tucson (495), Hyundai Solaris (440), Mitsubishi Outlander (392). При этом максимальное количество баллов равняется 1000.
"Проблема понятна: порядка 10 миллиардов в год…совокупные выплаты страховщиков по риску "угон" в России", — отметил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов.
Напомним, в 2019 году лидерами рейтинга угонозащищенности были Land Rover (740 баллов), Toyota Camry (614) и Volkswagen Tiguan (608). Замкнули список кроссоверы Toyota RAV4 (529), Hyundai Creta (444), Renault Duster (379).