Страховщики назвали самые защищенные от угона автомобили 

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) составил рейтинг угонозащищенности транспортных средств.

Как сообщает РИА Новости, в нынешнем году рейтинг защищенности автомобилей от угона возглавили Mercedes-Benz GLE и Mazda 6 . Они получили самые высокие баллы.

Все вышеназванные модели оценивали по следующим критериям: защищенность от проникновения, от несанкционированного запуска двигателя и движения, от изменения идентификационных номеров и несанкционированного создания дубликата ключа.

Mercedes-Benz GLE набрал 633 балла, Mazda 6 — 626 баллов. Далее следует Infiniti QX 50 с 617 баллами. Аутсайдерами оказались Hyundai Tucson (495), Hyundai Solaris (440), Mitsubishi Outlander (392). При этом максимальное количество баллов равняется 1000.