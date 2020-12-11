Как правильно показывать машину полиции

По словам представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), для проведения осмотра автомобиля и грузов достаточно подозрения в использовании их в противоправных целях. Также основаниями для осмотра могут служить ориентировки, несоответствие груза и сопроводительных документов к нему, проверка маркировки и ее сверка. Эксперты рассказали, как он должен проводиться на самом деле.

Осмотр транспортного средства заключается в его визуальном обследовании. Его проводят без участия понятых и, чаще всего, без применения технических средств, хотя эта возможность допускается. Водитель при этом должен добровольно предоставить сотруднику ГИБДД возможность визуального осмотра. В том числе, показать багажник и бардачок. В случае отказа, сотрудник полиции вправе произвести досмотр. Результаты процедуры отражаются в акте, составленном в произвольной форме, сообщает Autonews

Президент московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин объяснил, что осмотр инспекторам более удобен, так как не нужно тратить время на составление протокола и поиск понятных. Однако эксперт уточнил, что его проведение допустимо только для проверки груза. Однако трогать что-либо еще в машине сотрудник полиции права не имеет.

Согласно закону «О полиции», досмотр производится, если есть обоснованное предположение о провозе водителем запрещенных предметов или орудия преступления. В отличие от осмотра, досмотр машины проводят в присутствии двух понятых или с использованием видеозаписи. Решение, как именно проводить досмотр, принимает инспектор ГИБДД. При этом водитель обязан подчиниться. Вне зависимости от наличия понятых, сначала сотрудник составляет протокол досмотра.

Документ нельзя составить после процедуры, так как именно он считается процессуальным основанием для ее начала. Снимать можно на любую камеру или смартфон, включая личный мобильный телефон инспектора. В конце автомобилист получает копию протокола. При обнаружении полицейскими чего-то незаконного или подозрительного, соответствующая информация отражается в документе.

Кроме очевидных запрещенных веществ и незарегистрированного оружия эксперт назвал несколько видов предметов, которые могут стать потенциальной проблемой даже для добропорядочных водителей. Речь идет об охотничьем ружье, которое перевозится в собранном состоянии без чехла. За это автомобилисту грозит штраф. К ответственности также могут привлечь за незарегистрированный травматический пистолет. Эксперт отметил, что иногда возникают вопросы к ножам. Однако не всякий нож запрещено перевозить. Например, есть кухонные ножи, на которые не требуется разрешение.