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Шпионские фото: новый Mercedes C-Class заметили на зимних тестах 

Car.ru 2 часа назад
Новый Mercedes C-Class заметили на зимних тестах
Фото: ‎Motor1.com
Заканчиваются разработки Mercedes C-Class следующего поколения. Транспортное средство должно появиться в 2021 году. Из фото, опубликованных в Сети, видно, что дизайн авто не сильно отличается от нынешней модели.
В этот раз компания Mercedes решила представить C-Class Estate. Универсал с длинной крышей тестируют в Швеции в условиях холодной погоды. Большую часть дизайна машины схожа с моделью нынешнего поколения.
Интерьер C-Class также получит обновление. Большой информационно-развлекательный экран S-Class будет интегрирован в центральную консоль в сочетании с сенсорными элементами управления.
‎Motor1.com
В модельном ряду новинки появятся четырехцилиндровые и шестицилиндровые бензиновые, дизельные двигатели, а также гибриды.
Обновленная платформа MRA позволит автомобилестроителю лучше электрифицировать трансмиссии, которые он предлагает. Также появятся высокопроизводительные модели AMG.
Ожидается, что новый C-Class дебютирует где-то в 2021 году. Merceds может сначала показать седан, а через несколько месяцев — универсал. После этого, скорее всего, появятся высокопроизводительные модели AMG.
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