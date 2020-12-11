В каких автомобилях разочаровались россияне

В результате проведённого сравнительного анализа продаж за первые 11 месяцев текущего и прошлого годов эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выяснили, какие 5 популярных на рынке авто разочаровали россиян.

Эксперты принимали во внимание данные отчетов Ассоциации европейского бизнеса, показывающие уровни продаж новых автомобилей на российском рынке в период с января по ноябрь прошлого и текущего года. Анализировался покупательский интерес к моделям, входящим в список 25 самых востребованных у россиян.