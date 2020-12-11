В каких автомобилях разочаровались россияне

В результате проведённого сравнительного анализа продаж за первые 11 месяцев текущего и прошлого годов эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выяснили, какие 5 популярных на рынке авто разочаровали россиян.
Эксперты принимали во внимание данные отчетов Ассоциации европейского бизнеса, показывающие уровни продаж новых автомобилей на российском рынке в период с января по ноябрь прошлого и текущего года. Анализировался покупательский интерес к моделям, входящим в список 25 самых востребованных у россиян.
В итоге специалисты выяснили, что даже самые популярные модели могут стремительно «проседать» на рынке, теряя по разным причинам привлекательность в глазах покупателей. Лидером «антирейтинга» оказался Solaris от южнокорейского бренда Hyundai. Если за 11 месяцев прошлого года эта модель разошлась тиражом более чем в 54,3 тыс. шт., то за аналогичный период 2020 года было продано немногим более 43,9 тыс. экземпляров.
Второе авто, в котором разочаровались россияне, и это показывает падающая реализация, — Lada Granta. В январе-ноябре 2019 года количество проданных авто варьировалось в районе 111,7 тыс. экземпляров, а в этом году на 9,5 тысяч меньше. У LADA XRAY продажи «просели» на 9,35 тыс. ед. (до 17,24 тыс. шт.), у Toyota Camry — на 6,03 тыс. (до 24,56 тыс. шт.) и у Renault Duster — на 6,59 тыс. (до 27,9 тыс. шт).