Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Предзаказ кино ⟶

Назван самый опасный автомобиль в мире 

Профиль 1 час назад
Назван самый опасный автомобиль в мире
Фото: ©Ford
Специалисты Latin NCAP провели краш-тест американского седана Ford Ka. Автомобиль разгоняли до скорости 64 км/ч и ударяли о деформируемый барьер с перекрытием в 40%. Во время бокового столкновения скорость машины составляла 50 км/ч.
В результате оказалось, что даже несмотря на имеющиеся средства защиты, Ford Ka может обезопасить передних пассажиров только на 34%, а тех, кто находится сзади — лишь на 9%. По итогам теста седан получил ноль баллов.
По мнению экспертов, основная проблема большинства автомобилей, которые продаются на латиноамериканском рынке, заключается в низком уровне безопасности. Например, для Ford Ka в Латинской Америке доступно только 7% ассистирующих систем, хотя в других странах он продается гораздо более оснащенным.
Как сообщает Motor, представители Ford уже отреагировали на результаты краш-теста Latin NCAP и пообещали установить в седан боковые подушки безопасности и систему стабилизации.
Ранее сообщалось, что компактный кроссовер Ford Escape, который известен за пределами США как Kuga, может обзавестись в будущем высокопроизводительной версией. По традиции ей присвоят индекс ST.
Видео дня. КамАЗ представил электромобиль для серийного производства
Профиль: последние новости
Водителями рассказали, как правильно показывать машину полиции Водителями рассказали, как правильно показывать машину полиции Водителям рассказали о полезной привычке, которая может спасти жизнь Водителям рассказали о полезной привычке, которая может спасти жизнь Специалисты рассказали, как среди бюджетных зимних шин найти качественные Специалисты рассказали, как среди бюджетных зимних шин найти качественные
Комментарии
Бортжурнал , Ford Ka , Ford Escape , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение