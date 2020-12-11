Назван самый опасный автомобиль в мире 

Специалисты Latin NCAP провели краш-тест американского седана Ford Ka. Автомобиль разгоняли до скорости 64 км/ч и ударяли о деформируемый барьер с перекрытием в 40%. Во время бокового столкновения скорость машины составляла 50 км/ч.

В результате оказалось, что даже несмотря на имеющиеся средства защиты, Ford Ka может обезопасить передних пассажиров только на 34%, а тех, кто находится сзади — лишь на 9%. По итогам теста седан получил ноль баллов.

По мнению экспертов, основная проблема большинства автомобилей, которые продаются на латиноамериканском рынке, заключается в низком уровне безопасности. Например, для Ford Ka в Латинской Америке доступно только 7% ассистирующих систем, хотя в других странах он продается гораздо более оснащенным.

Как сообщает Motor, представители Ford уже отреагировали на результаты краш-теста Latin NCAP и пообещали установить в седан боковые подушки безопасности и систему стабилизации.