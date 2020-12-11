Названы 6 автомобилей с хорошей управляемостью

Много ли факторов мы берем во внимание, когда выбираем транспортное средство? Пожалуй, многие смотрят на мощность силовой установки, так как от этого зависит размер налога. Не менее важным показателем является и техническое оснащение. Как правило, водителям важно, какими опциями они смогут пользоваться во время движения. В современном мире уже нельзя представить жизни на дороге без климат-контроля, пакета обогрева и настроек кресел. Такие функции порой могут выручить автомобилиста. Но многие ли обращают внимание на то, как машина ведет себя на дороге?

Если транспортное средство оперативно реагирует на вращение рулевого колеса, быстро и без препятствий меняет направление и движется по назначенному курсу, то его смело можно отнести к автомобилям с хорошей управляемостью. У такого транспорта управляемые колеса не должны ходить в разные стороны во время движения. В результате, автомобилист автоматически избавляется от необходимости прилагать дополнительные усилия для удержания авто в одной линии. Не все знают, но качество управляемости влияет на скорость, маневренность и безопасность всех лиц, которые находятся в салоне. А теперь рассмотрим главные критерии управляемости:

Устойчивость на дороге — даже если отмечается плохое покрытие;

Четкие проходы в поворот на высокой скорости;

Хорошее сцепление с дорогой;

Возможность быстро разгоняться и тормозить.

BMW 3-Series. Автомобили BMW 3-Series шестого поколения отличаются более высокой мощностью и эффективностью на дороге. Разные модели комплектуются разными силовыми установками — от дизельных моторов на 4 литра до бензиновых на 6 литров. В паре работает система полного привода, который оснащен интеллектуальной опцией BMW x Drive. Этот автомобиль в движении показывает отличную послушность и управляемость на любой дороге в любую погоду.

Subaru Legacy. Рестайлинговый автомобиль оснащен системой полного привода и обновленной передней частью. Всеобщее признание эта модель получила, благодаря изысканному внешнему виду. Кроме того, на спрос повлияла и отличная управляемости в паре с надежностью, прочностью и выносливостью. Несмотря на то, что специалисты внесли некоторые внешние изменения, модель сохранила фирменный шрам — и это главная особенность японского автопрома. Модель легко узнается издалека, благодаря оптике, крылья, воздухозаборнику. В передней части установлена фирменная 6-угольная решетка радиатора и миниатюрные противотуманки. Оснащается автомобиль двигателем на 175 л.с.

Ford Grand C-MAX в кузове минивэна. Модель на 7 мест отлично подойдет для большой семьи. Габариты модели очень крупные — он превосходит многих представителей своего сегмента. Длину в обновленном виде увеличили на 14 см и довели до 4.52 метра. Колесная база равна 2.788 метра. Передняя часть немного сменила дизайн, внутри салон обшит дорогими материалами. Модель можно назвать лидером класса, так как он смело ведет себя на дороге. Владельцы отмечают плавность хода и повышенную проходимость. Объем багажника в автомобиле составляет 115 литров. Если сложить сиденья, показатель можно довести до 448 литров.

Seat Leon Cupra в кузове хэтчбека. Динамичный и прочный автомобиль оснащается двигателем на 2 литра, который может развивать до 240 л.с Именно эта модель известна, как наиболее мощный хэтчбек в своей линейке. Заметим, что модель строили на базе VW Golf GTI 2005 года. У своего прототипа Cupra взял хорошую управляемость, чувствительный руль и надежное сцепление с дорогой. До отметки в 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6.4 секунды. Топлива затрачивает немного — до 6.7 литра на 100 км. Объем багажника равен 380 литрам.

Volkswagen Scirocco в кузове купе. Автомобиль спортивного типа может похвастаться отличной управляемостью. Владельцы отмечают, что машина хорошо ведет себя на извилистых дорогах. Адаптивная подвеска обеспечивает плавность хода на трассе. От комплектации зависит тип силовой установки. Здесь может стоять турбомотор на 1.4 литра мощностью от 11 до 160 л.с. Есть и альтернатива — мотор на 2 литра, который развивает 210 л.с. В паре работает 6 или 7-ступенчатая МКПП.

Hyundai Elantra в кузове купе. Бюджетная модель из Южной Кореи по всем параметрам может отвечать своему классу. Во время движения и водитель, и пассажиры ощущают себя комфортно. В качестве силового агрегата применен мотор на 1.8 литра, который работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Кузов этого автомобиля имеет большое количество интересных деталей. Не уступает модель и в дизайне с красивым контуром крыши.

Итог. Управляемость автомобиля играет важную роль. Именно от этого зависит то, как ведет себя машина во время движения и какую безопасность может обеспечить.