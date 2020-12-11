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Эксперт посоветовал не заряжать телефон в машине 

Парламентская газета 49 минут назад
Эксперт посоветовал не заряжать телефон в машине
Фото: PIXABAY.COM
Смартфон не стоит заряжать в автомобиле, поскольку дешевые зарядные устройства негативно сказываются на работе аккумулятора. Об этом Nation News рассказал эксперт в области IT-технологий Андрей Соловьев.

«Не нужно аккумулятору давать разряжаться в ноль, ему будет вреднее заряжаться с нуля. И я бы не рекомендовал заряжать его в автомобиле, потому что дешевые зарядные устройства имеют нестабильный ток», — пояснил он.

Он также добавил, что нужно учитывать, что любой аккумулятор в год деградирует на 10-15%. Через пару лет он существенно потеряет емкость при постоянном и ежедневном использовании. Поэтому это нормально через какое-то время заменить батарею или телефон.
Андрей Соловьев заключил, что телефоном надо пользоваться так, как вы считаете нужным, не думать при этом об аккумуляторе.
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Бортжурнал , Андрей Соловьев
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