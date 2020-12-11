Эксперт посоветовал не заряжать телефон в машине 

Смартфон не стоит заряжать в автомобиле, поскольку дешевые зарядные устройства негативно сказываются на работе аккумулятора. Об этом Nation News рассказал эксперт в области IT-технологий Андрей Соловьев

«Не нужно аккумулятору давать разряжаться в ноль, ему будет вреднее заряжаться с нуля. И я бы не рекомендовал заряжать его в автомобиле, потому что дешевые зарядные устройства имеют нестабильный ток», — пояснил он.

Он также добавил, что нужно учитывать, что любой аккумулятор в год деградирует на 10-15%. Через пару лет он существенно потеряет емкость при постоянном и ежедневном использовании. Поэтому это нормально через какое-то время заменить батарею или телефон.

Андрей Соловьев заключил, что телефоном надо пользоваться так, как вы считаете нужным, не думать при этом об аккумуляторе.