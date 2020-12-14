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В МЧС напомнили правила безопасного прогрева автомобиля 

Газета.Ru 2 часа назад
Как безопасно прогреть автомобиль
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС России напомнили, как обогревать машину безопасно.
В первую очередь, не стоит отогревать автомобиль открытым огнем — паяльной лампой или газовой горелкой и оставлять в салоне без присмотра включенные электрообогреватели, это может привести к пожару.
Кроме того, не рекомендуется использовать самодельные или не предназначенные для прогрева машины устройства, а также электрооборудование кустарного производства.
Как отмечают в ведомстве, автомобиль необходимо нагревать в несколько этапов, постепенно увеличивая тепловое воздействие. Если мотор не удается запустить после 3-4 попыток, то необходимо выдержать небольшую паузу и повторить еще раз.
Двигатель нельзя накрывать старой верхней одеждой или одеялом — ткань может загореться. Для утепления лучше пользоваться специальным теплоизоляционным материалом, который должен крепиться к капоту таким образом, чтобы он не касался горячих деталей мотора.
Водителям также советуют использовать автопрогрев — автоматический запуск двигателя при выставлении таймера.
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Бортжурнал , МЧС
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