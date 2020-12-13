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Раскрыты способы защиты автомобиля от угона 

Car.ru 3 часа назад
Раскрыты способы защиты автомобиля от угона
Фото: car.ru
В социальных сетях были опубликованы основные способы защиты автомобиля от угона, которыми могут воспользоваться все водители, без исключения.
Так, для того, чтобы обезопасить собственный автомобиль, нужно выбирать платные и охраняемые автостоянки, устанавливать хорошую сигнализацию, а при длительном хранении на стоянке использовать даже замки на колеса.
На сегодняшний день существует большое количество различных способов защиты автомобиля от угона. Экономить на выборе подходящего варианта защиты не стоит. Лучше всего выбирать более качественные и надежные варианты, которые стоят дороже, но действительно смогут защитить автомобиль.
Напомним, ранее стало известно о том, что страховщики, скорее всего, не будут увеличивать расценки из-за роста числа угонов. Основной причиной данного решения становится то, что компании просто боятся потерять клиентов, которые отправятся искать более выгодные условия страхования.
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Бортжурнал
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