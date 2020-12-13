АвтоВАЗ раскрыл внешность обновленного Lada Largus

Тольяттинский автогигант АвтоВАЗ раскрыл внешность Lada Largus, пережившего обновление и получившего приставку FL (facelifting). Первым производитель решил рассекретить «вседорожную» версию Cross.
Как и ожидалось, с рестайлингом отечественный универсал обзавелся новым передком, оформленным в Х-образном «вазовском» стиле. Вместе с тем модель обзавелась более крупной решеткой радиатора, иной оптикой от Renault Logan и новыми бамперами, а также позаимствовала зеркала заднего вида у Lada Vesta. Кроме этого, Largus Cross предложат с колесными дисками особого дизайна.
Снимков салона АвтоВАЗ пока не предоставил, однако его уже раскрыли на множестве шпионских фотографий. На них была видна центральная консоль от Renault Duster с хромированной окантовкой и встроенной мультимедийной системой, сиденья от Lada XRay, руль от той же Vesta и дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками.
Обновленный Lada Largus будут оснащать прежними 1,6-литровыми атмосферными двигателями мощностью 87 либо 106 лошадиных сил. Моторы работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
АвтоВАЗ, который с ноября занимается предсерийной сборкой Largus FL, озвучил и дату старта продаж обновленного универсала: новинка появится на рынке в первом полугодии 2021 года. Цены и комплектации производитель раскроет позднее.