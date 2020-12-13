Названы три способа «убить» двигатель на морозе 

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Эксперты портала "Автовзгляд" перечислили действия водителей, приводящие к серьезным неисправностям турбированных моторов в зимнее время.

Автор публикации отмечает, что турбированные двигатели гораздо хуже переносят перепады температур, чем атмосферные, так как их цилиндры сделаны из алюминия — довольно чувствительного материала.

Чтобы не изнашивать турбину, двигатель необходимо прогревать перед поездкой.

"Ведь после 2500 оборотов в минуту "улитка" (турбина. — Прим.ред.) быстро нагревается, то есть идет температурное расширение материалов", — пишет автор.

В статье подчеркивается, что при сильном и внезапном перепаде температур двигатель испытывает огромные нагрузки, что вместе с масляным голоданием, возникающим из-за долгой стоянки, создает большие проблемы.

"Дорогостоящий узел выйдет из строя раньше времени", — предупреждает автор.

Поэтому владельцам автомобилей с турбомоторами следует прогревать двигатели даже после короткой стоянки. В этом случае хватит и пяти минут — за это время масло поступит ко всем узлам.

Но эксперты предостерегли от слишком высоких оборотов в начале движения — это тоже опасно. Пока температура антифриза не достигнет 90 градусов, не стоит разгонять двигатель выше 2300 оборотов в минуту.

После поездки двигателю нужно дать поработать хотя бы две минуты на холостых оборотах.