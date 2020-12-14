Абсолютно новый Peugeot 308 вышел на зимние тесты

Сокращающийся сегмент компактных хэтчбеков не помешал концерну Peugeot разработать совершенно новый 308. Французский компактный хэтчбек нового поколения прошел зимние испытания вместе с DS 4.

Дизайн новинки будет идти по эволюционному пути, с новой передней частью с парой тонких фар. Оптика установлена ниже и по бокам решетки радиатора, которая выросла в размерах. Линия крыши немного опущена к задней части, поэтому частично можно увидеть новые светодиодные задние фонари, которые кажутся более тонкими. Еще одно изменение — расположение держателя заднего номерного знака, который переместился с двери багажника на бампер.

Дизайн кабины остается хорошо сохранившимся секретом, но он должен отражать последний взгляд компании на архитектуру i-Cockpit. Новая информационно-развлекательная система и цифровая приборная панель станут частью модельного ряда оборудования, в которое также войдут новейшие системы помощи водителю.

Carscoops

Основываясь на эволюции платформы EMP2, ожидается, что новое поколение 308 будет с бензиновым и умеренно-гибридным силовыми агрегатами, а также с двумя подключаемыми гибридами, причем последний, как сообщается, объединит 1,6-литровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами в верхней части. А меньшая модель получит один двигатель. Более мощный PHEV генерирует 300 лошадиных сил, может быть частью суббренда PSE (Peugeot Sport Engineered), который присоединится к новому 508 PSE.

Carscoops