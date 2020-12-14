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Абсолютно новый Peugeot 308 2021 модельного года вышел на зимние тесты 

PNZdrive и ещё 1 8 часов назад
Абсолютно новый Peugeot 308 вышел на зимние тесты
Фото: Carscoops
Сокращающийся сегмент компактных хэтчбеков не помешал концерну Peugeot разработать совершенно новый 308. Французский компактный хэтчбек нового поколения прошел зимние испытания вместе с DS 4.
Дизайн новинки будет идти по эволюционному пути, с новой передней частью с парой тонких фар. Оптика установлена ниже и по бокам решетки радиатора, которая выросла в размерах. Линия крыши немного опущена к задней части, поэтому частично можно увидеть новые светодиодные задние фонари, которые кажутся более тонкими. Еще одно изменение — расположение держателя заднего номерного знака, который переместился с двери багажника на бампер.
Дизайн кабины остается хорошо сохранившимся секретом, но он должен отражать последний взгляд компании на архитектуру i-Cockpit. Новая информационно-развлекательная система и цифровая приборная панель станут частью модельного ряда оборудования, в которое также войдут новейшие системы помощи водителю.
Carscoops
Основываясь на эволюции платформы EMP2, ожидается, что новое поколение 308 будет с бензиновым и умеренно-гибридным силовыми агрегатами, а также с двумя подключаемыми гибридами, причем последний, как сообщается, объединит 1,6-литровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами в верхней части. А меньшая модель получит один двигатель. Более мощный PHEV генерирует 300 лошадиных сил, может быть частью суббренда PSE (Peugeot Sport Engineered), который присоединится к новому 508 PSE.
Carscoops
Официальная презентация нового 308 ожидается в первой половине 2021 года. Его соперниками станут Volkswagen Golf, Ford Focus, Hyundai i30 и Honda Civic.
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Бортжурнал , Hyundai , Honda Civic , Volkswagen Golf , Hyundai i30 , Ford Focus , Peugeot , Peugeot 308 , Volkswagen , Honda
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