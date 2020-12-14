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Ошибка камеры: как водителю прислали штраф за чужую машину с белорусским номером 

Wroom.ru 7 часов назад
Ошибка камеры: водителя штрафуют за чужую машину
Фото: wroom.ru
В сообществе «Синие ведёрки» рассказали о нескольких ошибочных штрафах, полученных автовладельцем из Тюмени.
Как утверждается в сообщении, хозяину микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с жёлтыми номерными знаками (их выдают при наличии лицензии на перевозку пассажиров) прислали несколько постановлений о нарушениях, сделанных водителем другого автомобиля. Это произошло из-за того, что камеры автоматической фиксации перепутали российские и белорусские номерные знаки.
Как оказывается, камеры не всегда могут различить такие знаки
Сайт Wroom.ru проверил эту информацию, сделав запрос о штрафах на официальном сайте ГИБДД. По крайней мере по одному из штрафов информация подтвердилась.
Как же это произошло? Жёлтый номер «Спринтера» обвинённого водителя — ак 994 72, а на фотографии приложенной к постановлению виден грузовик Mercedes-Benz Actros с белорусским номером АК 9947-2. Зрительно знаки отличаются, но порядок букв и цифр на них одинаковый. Это и привело к неправильному распознаванию номера.
Данные на сайте ГИБДД позволяют чётко определить ошибку: на снимке с камеры виден белорусский номер, а в тексте постановления, опубликованном в сообществе, указан российский номер. Дата, время и место фиксации нарушения полностью совпадают.
По словам автора поста, первый ошибочный штраф, выписанный в Удмуртии, владельцу «Спринтера» удалось успешно опротестовать. Позже он получил ещё три «чужих» штрафа за нарушения, зафиксированные в Московской области. Их отменить пока не удалось.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz Sprinter , Mercedes-Benz
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