Внешность нового Lamborghini раскрыли досрочно 

В Сети появилось изображение спидстера Lamborghini SC20 от автоспортивного подразделения Squadra Corse. Штучный суперкар построен по образцу более ранней работы отделения — дорожной модели SC18, и оснащен таким же атмосферным мотором V12 6.5, как и экстремальный Aventador SVJ.
Первые фотографии спидстера, ещё обернутого в камуфляжную пленку, Squadra Corse опубликовало в начале октября. Машина получила классический дизайн с двумя массивными обтекателями (в них спрятаны «дуги» безопасности) и полностью лишилась лобового стекла. Его роль, вероятно, возьмёт на себя «воздушный купол», похожий на тот, что создает при движении McLaren Elva.
Теперь же, судя по рендеру (он якобы подготовлен для покупателя), можно увидеть, что внешность Lamborghini SC20 перекликается с другим суперкаром Squadra Corse — SC18. Эта модель тоже штучная, имеет допуск на обычные дороги, но стилизована под гоночные Ламборгини: Huracan GT3 Evo и Huracan Super Trofeo Evo. В движение Lamborghini SC18 приводит атмосферный V12 6.5 от экстремального Aventador SVJ (770 сил и 720 Нм) — такой же, по слухам, достанется и SC20. Коробка — семиступенчатый «робот» ISR. Привод — полный.
Так как спидстер будет основан на Авентадоре, то его можно рассматривать, как наследника Aventador J. Открытый суперкар представили на Женевском автосалоне в 2012 году, где и продали заинтересовавшему машиной коллекционеру. Интересно, что «джей» был сертифицирован для дорог, и вообще больше походил на серийный автомобиль, нежели концепт.
А вот последняя работа Squadra Corse — это совсем другой уровень. Двухдверка Essenza SCV12 может ездить только по гоночным трекам, а благодаря динамическому наддуву её двенадцатицилиндровый двигатель выдает 830 сил.