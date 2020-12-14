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Смертельные ошибки во время ночной езды 

Car.ru и ещё 1 4 часа назад
Смертельные ошибки во время ночной езды
Фото: Car.ru
Подавляющее большинство водителей стараются избегать ночных поездок. Но бывает так, что выбора нет и приходится отправляться в путь в сумерках.
Главная ошибка водителей на ночной дороге — это та же манера езды, которой они придерживаются днем. В темное время суток нужно быть особенно настороженным, чтобы не прозевать внезапно оказавшегося на дороге пешехода или дикое животное.
На незнакомой дороге можно и в яму влететь. Поэтому очень важно содержать в чистоте фары и лобовое стекло. Причем последнее необходимо протирать как снаружи, так и с внутренней стороны. Особенно, если водитель курящий.
Не стоит вплотную приближаться к впереди идущему грузовику. В темноте вы можете не рассмотреть торчащие за пределы кузова грузы. Приблизившись, вы рискуете повредить свой автомобиль.
Также стоит опасаться яркого света фар встречного транспортного потока.
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Бортжурнал
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