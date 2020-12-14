Смертельные ошибки во время ночной езды 

Подавляющее большинство водителей стараются избегать ночных поездок. Но бывает так, что выбора нет и приходится отправляться в путь в сумерках.

Главная ошибка водителей на ночной дороге — это та же манера езды, которой они придерживаются днем. В темное время суток нужно быть особенно настороженным, чтобы не прозевать внезапно оказавшегося на дороге пешехода или дикое животное.

На незнакомой дороге можно и в яму влететь. Поэтому очень важно содержать в чистоте фары и лобовое стекло. Причем последнее необходимо протирать как снаружи, так и с внутренней стороны. Особенно, если водитель курящий.

Не стоит вплотную приближаться к впереди идущему грузовику. В темноте вы можете не рассмотреть торчащие за пределы кузова грузы. Приблизившись, вы рискуете повредить свой автомобиль.

Также стоит опасаться яркого света фар встречного транспортного потока.