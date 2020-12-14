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Автомобилистам объяснили, что делать без ОСАГО при ДТП 

Профиль 3 часа назад
Что при ДТП делать автомобилистам без ОСАГО
Фото: depositphotos.com
Каждый водитель обязан иметь при себе страховку по ОСАГО. Если ее нет, то автомобилист столкнется с последствиями — придется заплатить штраф в размере 500 рублей.
ОСАГО также гарантирует материальное возмещение в случае ДТП. Страховая компания выплатит его в пределах определенной суммы. Если полиса нет, то виновник аварии должен возместить всю сумму самостоятельно. Если он откажется это сделать, то потерпевший может обратиться в суд.
Если полиса нет у потерпевшего, то он отделается только штрафом. При этом страховая компания все равно выплатит компенсацию. Однако в этом случае владелец машины должен обратиться не в свою организацию, а в ту, где состоит виновник аварии. Также в этой ситуации нельзя оформить ДТП по европротоколу в упрощенном порядке. Водителям следует сразу же вызвать инспектора ГИБДД. ОСАГО нужен не при каждом ДТП: например, при наезде на пешехода или велосипедиста, пишет kursk.com.
Если у потерпевшего нет полиса или он не обязан иметь его по закону, нужно вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД. Они выдадут комплект документов: протокол и постановление по административному делу. Далее следует направить документы и извещение о ДТП в страховую компанию виновника. В случае причинения вреда здоровью нужно приложить медицинскую документацию. Отправить это необходимо в течение пяти дней с момента ДТП.
Если не застрахован виновник, то следует оформить документы по аварии с участием инспектора ГИБДД и врачей, если в этом есть необходимость. Рекомендуется привлечь эксперта, который оценит повреждения автомобиля. После этого нужно отправить второму участнику ДТП требование добровольно возместить ущерб. Если виновный отказывается — потерпевший имеет право обратиться в суд.
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Бортжурнал , ГИБДД
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