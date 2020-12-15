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«Горячий» хэтчбек Hyundai i30 N покинул Россию 

Car.ru 2 часа назад
«Горячий» хэтчбек Hyundai i30 N покинул Россию
Фото: Car.ru
«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N ушел с российского рынка, но в следующем году ожидается его возвращение. До этого он продавался только в нескольких регионах нашей страны, а его стоимость составляла от 2,2 миллиона рублей.
Хэтчбек i30 N компания Hyundai предложила в России только в топовой сборке. Под капотом расположили турбированный агрегат на 249 л.с., но было также доступно еще несколько вариаций автомобиля. Так, за 2,35 миллиона рублей российские автомобилисты могли купить модификацию с мотором на 275 л.с., оснащенную дополнительно опцией блокировки дифференциала.
Российские представители южнокорейской марки объяснили, что в России закончилась доступная квота на данную модель, однако в следующем году хэтчбек снова будут привозить в дилерские центры. Примечательно, что приедет он уже в обновленной модификации, но, как и прежде, она будет построена на платформе, используемой для Kia ceed.
Доступные к покупке авто будут предложены с дизельными и бензиновыми двигателями, механической и автоматической трансмиссией.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai i30 , Kia
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