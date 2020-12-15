Mazda назвала все цены на CX-30 для России

Mazda назвала все цены на компактный кроссовер CX-30, который выйдет на российский рынок 15 января. Одна из первых новинок 2021 года будет представлена в трех версиях — Drive, Active и Supreme.

Стартовая комплектация получит исключительно передний привод и 6-ступенчатой "механику". В списке функционального оснащения значатся электрические стеклоподъемники, кондиционер, аудиосистема с восьмью динамиками, а также полный пакет электронных систем активной и пассивной безопасности. Как отметили в пресс-службе бренда, это для Mazda традиционное решение — не экономить на таких опциях. Даже на интеллектуальной системе G-Vectoring Plus, цель которой обеспечить водителю более непринужденное управление. Стартовая цена — 1 620 000 рублей.

Стоимость версии Active уже была названа 23 ноября — она составит 1 869 000 рублей с передним приводом. Полный привод обойдется на 100 000 рублей дороже. Планируется, что эта комплектация станет хитом продаж. Машина получит проекцию на лобовое стекло, датчики дождя и света, климат— и круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, CarPlay и Android Auto, аудиосистему с восьмью динамиками и управлением на руле.

В топе автомобиль дополнительно оснащен электроприводом сиденья водителя с памятью и поясничной поддержкой, подрулевыми переключателями, датчиками парковки и камерой заднего вида. С передним приводом версия Supreme стоит от 2 009 000 рублей. С полным — на 100 тысяч дороже. Но есть еще и пакеты опций. Самый полный добавит к цене 369 400 рублей.

Все Mazda CX-30 оснащаются двухлитровым двигателем Skyactiv мощностью 150 л.с. Выпускать машины для России будут на заводе "Мазда Соллерс" во Владивостоке.