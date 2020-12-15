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Как растопить лед в бачке омывателя 

Car.ru 1 час назад
Как растопить лед в бачке омывателя
Фото: Car.ru
Жидкость в бачке омывателя замерзает в двух случаях — когда после летнего сезона в емкости остается вода и когда залита разбавленная незамерзайка. Решить проблему можно несколькими способами.
Первый вариант — загнать транспортное средство в теплое помещение. Однако это не такой быстрый процесс. Для ускорения можно завести двигатель.
Второй вариант — снять бачок и прогреть его дома. Однако не у всех автомобилей конструкция позволяет вытаскивать этот элемент.
Третий способ — доехать до мойки. Нужно попросить специалиста направить струю воды в горловину. Даже теплая жидкость сможет растопить лед. Но перед этим нужно закрыть все детали — генератор и другую электронику.
Неплохой метод — надуть компрессором. Если в бачке замерзло немного воды, можно залить концентрированную незамерзайку, которую перед этим нужно подогреть.
Чтобы справиться с проблемой, нужно взять фен. Лучше всего применить бытовой, а не строительный. Дуть нужно в горловину. Еще один вариант — замена жидкости. Для этого нужно взять шланг с грушей. Следует залить в емкость подогретую незамерзайку, подождать минуту и откачать вместе с водой.
Последний способ — прогревание лампой накаливания. Такой метод многие переняли от дальнобойщиков. Но для этого нужно будет подготовить провода, присоединить их к лампе, опустить ее в емкость и подключить соединение к АКБ.
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