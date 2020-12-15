Семиместную Hyundai Creta засняли во время дорожных тестов 

Семиместную версию Hyundai Creta впервые заметили на дорогах Индии. Кроссовер, завернутый в плотный камуфляж, засветился на новых шпионских фотографиях, которые позволяют разглядеть не только передок, но и корму автомобиля.

На снимках, опубликованных Autocar India, виден кузов с разросшейся задней частью с дополнительными окнами, накрытой маскировочным «капюшоном». В отличие от пятиместного исполнения для Индии, новинка получила не разделенные, а сплошные фонари, иной бампер и увеличенное заднее стекло.

Спереди можно рассмотреть решетку радиатора с трехмерным рисунком вместо горизонтальных ламелей. Также видны парктроники, расположенные над противотуманными фарами — такие же встроены в задний бампер.

IndianCarBlog / Более ранний шпионский снимок трехрядной Hyundai Creta

По данным индийского издания, в салоне такой Creta расположат полностью цифровую приборную панель, 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и зеркало заднего вида с автозатемнением. В оснащение семиместной «Креты» войдут панорамная крыша, система мониторинга давления в шинах, диодные дневные ходовые огни, отделка интерьера из кожзама и другое.

Вероятно, моторную гамму более крупный кроссовер полностью разделит со «стандартной» Creta. Самым мощным вариантом станет 1,4-литровый бензиновый турбомотор на 140 лошадиных сил, работающий в паре с «механикой» или «роботом». Также будут доступны бензиновый мотор 1.5, выдающий 115 сил, и турбодизель той же мощности и объема.

В линейку войдут атмосферный бензиновый агрегат объемом 1,5 литра мощностью 115 лошадиных, 140-сильный бензиновый турбомотор 1.4, а также турбодизель, который выдает 115 сил.

По данным издания, Hyundai Creta с третьим рядом сидений может получить отдельное наименование (по крайней мере, на индийском рынке) и появится в продаже до конца следующего года.