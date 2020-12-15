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Renault показала новый Duster для России 

Autorating.ru 7 часов назад
Renault показала новый Duster для России
Фото: Renault
Российская пресс-служба компании Renault опубликовала первые фотографии нового вседорожника Duster подкрепив иллюстрации некоторыми подробностями о модели.
Как и предполагалось, наружный дизайн российского Дастера будет идентичен с обликом вседорожника представленного три года назад, который предлагается в странах Африки и Ближнего Востока. Тут аналогичная светотехника, решётка радиатора, бамперы и выштамповки на боковинах. Плюс к этому добавлен опциональный вседорожный пластиковый обвес, защищающий пороги, двери и нижнюю часть бамперов.
Renault
Длина колёсной базы прибавила незаметные три миллиметра, в модернизированном варианте у тележки между осями будет 2676 мм. Кузов вытянулся с 4315 до 4341 мм, при этом Duster стал уже и ниже ― 1804 мм (-18) и 1682 мм (-13) соответственно. Под днищем, как и прежде, 210 мм дорожного просвета, угол въезда 31°, съезда ― 33°.
Renault
Остальные вводные данные, иллюстрации интерьера, набор оснащения и цены появятся в ближайшее время.
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Бортжурнал , Renault
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